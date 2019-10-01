Происшествия
ВедомостиЗамгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
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с чего всё началось
Заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова доставили в Следственный комитет, где проходит его допрос, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Александрова в настоящее время допрашивают в СК в рамках дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.Интерфакс11:44
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