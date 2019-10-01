Заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова доставили в Следственный комитет, где проходит его допрос, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Александрова в настоящее время допрашивают в СК в рамках дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России. Об этом 1 октября сообщает РЕН ТВ.

К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК

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