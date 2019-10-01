Происшествия
Газета.RuЗамгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.
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Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Единоборства
Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье
Спорт-Экспресс 05:54
Армия и оружие
Отряд кораблей Балтийского флота отправился в поход в Индийский океан
Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Балтийска и взял курс в Индийский океан в рамках дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии
КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии.
Известия 19:50
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Футбол
Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о взаимоотношениях с капитаном команды Лионелем Месси.
RT на русском 12:00
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Гаджеты
В сети появились изображения прототипа iPhone 12
В сети появились изображения прототипа iPhone 12, который американская корпорация собирается выпускать в следующем, 2020-ом, году.
Вечерний курьер 29 сентября в 03:31
Музыка
Bring Me the Horizon записала песню для Death Stranding
Bring Me the Horizon написала трек для Death Stranding. Композиция Ludens войдет в альбом Death Stranding: Timefall.
Cyber.sports.ru 10:35
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета 19:58
Энергетика
Bloomberg: Глобальное потепление угрожает нефтедобыче России
Аналитики агентства Bloomberg заявили о том, что глобальное потепление угрожает значительной части нефтедобычи России.
Дни24 вчера в 08:34
Футбол
«Манчестер Сити» и «Арсенал» интересуются Эдегором
За 20-летним норвежцем следят в «Манчестер Сити» и «Арсенале», утверждает Marca. Мадридский клуб готов расстаться с хавбеком.
Спорт-Экспресс 14:46
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Интернет
WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.
DP.RU 10:15
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Политика
В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что согласование формулы Штайнмайера — это «значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине».
RT на русском 17:08
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ
ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.
Известия 16:52
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:06
Шоу-бизнес
Видео задержания Натальи Бочкаревой прокомментировал нарколог
Культуромания 16:04
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п. п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п. п. Ранее "небольшое снижение" ставок по ипотечным кредитам анонсировал глава Сбербанка Герман Греф.
РБК вчера в 04:10
Политика
Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» попыткой снятия санкций с РФ
Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что подписание «формулы Штайнмайера» спровоцирует снятие санкций с России.
ТК Звезда 21:01
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52