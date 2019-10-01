Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

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