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РБКРБК

Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК

«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.В источнике
С чего всё началось
Ранее СК России сообщил, что следователь якобы получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого за принятие решений, которые входят в его полномочия.
Вести.Ruвчера в 15:06
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Заместитель генпрокурора отменил уголовное дело, возбужденное Александром Бастрыкиным

Коммерсантъ19:03

Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле в отношении следователя СКР

Интерфаксвчера в 14:54

Прокуратура отменила решение СК о возбуждении дела против следователя Миниахметова

Московский Комсомолецвчера в 14:59

Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК

РБКвчера в 15:10

Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении следователя СК

ТАССвчера в 14:52

Генпрокуратура отменила дело против следователя ЦА СКР

РЕН ТВвчера в 13:36

Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке

РИА Новостивчера в 12:03
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Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного

Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия19:36
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM18:21
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ruвчера в 12:58
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ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомостивчера в 10:58
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