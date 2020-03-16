Происшествия
ИзвестияЗамглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 2,9 млн рублей, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
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Финансы
Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар
"Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", - подытожил аналитик.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Финансы
Доллар и евро снова поднялись в цене за неделю
Снова прдолжается падение российской валюты на мировом рынке.
Общество
Школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин по коронавирусу
В Екатеринбурге с 17 марта рекомендовано закрыть на карантин все детские сады и школы.
Экономика
Кудрин прокомментировал обнуление ставки ФРС США
В США приняли решение снизить ставки по федеральным фондам до 0-0,25% с целью минимизации рисков из-за коронавируса.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 5%
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Хоккей
КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
ВОЗ отказалась выделять Китай в отчетах о коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась выделять Китай в отчетах о распространении коронавируса.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Происшествия
В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек
Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.
Экономика
Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз
39-летняя Маргарита Симоньян и 54-летний Тигран Кеосаян готовятся стать родителями в четвертый раз.
Здоровье
В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае
Китай предупредили о том, что там может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Это может произойти вскоре после отмены карантина.
Политика
Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина
Более половины россиян готовы голосовать за Путина в 2024 году Нынешний президент удерживает авторитет в народе Особое внимание СМИ и населения было приковано к поправке об обнулении сроков Владимира Путина, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Гаджеты
Подсистема Linux для Windows 10 будет распространяться с обновлениями
Редмонд, США, 16 марта 2020, 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Здоровье
В Якутии обследуют на коронавирус всех больных пневмонией
В Якутии решили предпринять новые меры безопасности и обследовать всех больных пневмонией на коронавирус.