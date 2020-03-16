Происшествия

ИзвестияИзвестияЗамглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве

Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 2,9 млн рублей, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
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Строитель со стажем. Кто такой вице-мэр Барнаула Сергей Демин и за что его арестовали

АМИТЕЛ21:20

Дела против чиновника мэрии Барнаула и гендиректора крупной стройкомпании связаны между собой - источник

Интерфакс - Россия05:52

Появилось видео задержания вице-мэра Барнаула Сергея Демина

КП - Барнаул08:43

Силовики ФСБ задержали замглавы администрации Барнаула по подозрению во взяточничестве

Банкфакс06:52

Замглавы администрации Барнаула задержали по подозрению во взяточничестве

ТАСС05:44

Появилось видео с обысками и задержанием замглавы администрации Барнаула

Алтапресс06:18

Что известно о деле Барнаулкапстроя, из-за которого задержали вице-мэра

Толк20:05
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Финансы

Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар

"Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", - подытожил аналитик.
Комсомольская правда 14:37
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС 09:21
Финансы

Доллар и евро снова поднялись в цене за неделю

Снова прдолжается падение российской валюты на мировом рынке.
ПензаСМИ 09:45
Общество

Школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин по коронавирусу

В Екатеринбурге с 17 марта рекомендовано закрыть на карантин все детские сады и школы.
Уральский меридиан 05:14
Экономика

Кудрин прокомментировал обнуление ставки ФРС США

В США приняли решение снизить ставки по федеральным фондам до 0-0,25% с целью минимизации рисков из-за коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:20
Политика

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК 06:32
Шоу-бизнес

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало

65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Вокруг ТВ 10:33
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 20:22
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 21:22
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM вчера в 01:14
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Хоккей

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Здоровье

ВОЗ отказалась выделять Китай в отчетах о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась выделять Китай в отчетах о распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:53
Политика

Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
РИА Новости 13:10
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 14:20
Здоровье

В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
РИА Новости 20:34
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Происшествия

В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек

Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.
REGNUM 20:32
Экономика

Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
РИА Новости 22:07
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз

39-летняя Маргарита Симоньян и 54-летний Тигран Кеосаян готовятся стать родителями в четвертый раз.
Wday.ru 08:25
Здоровье

В США предрекают вторую волну коронавируса в Китае

Китай предупредили о том, что там может начаться вторая волна эпидемии коронавируса. Это может произойти вскоре после отмены карантина.
ToDay News Ufa вчера в 15:40
Политика

Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина

Более половины россиян готовы голосовать за Путина в 2024 году Нынешний президент удерживает авторитет в народе Особое внимание СМИ и населения было приковано к поправке об обнулении сроков Владимира Путина, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.
АМИТЕЛ 21:50
Космос

Стала известна дата запуска первого российского аппарата на Луну

Газета.Ru 19:58
Экономика

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Газета.Ru 11:07
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Гаджеты

Подсистема Linux для Windows 10 будет распространяться с обновлениями

Редмонд, США, 16 марта 2020, 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update.
REGNUM 09:04
Здоровье

Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае

Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
ФАН 13:57
Здоровье

В Якутии обследуют на коронавирус всех больных пневмонией

В Якутии решили предпринять новые меры безопасности и обследовать всех больных пневмонией на коронавирус.
ФедералПресс 04:50
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