Экономика

РБКРБКЗамглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы. Такой совет дал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

РБК13:57

Российским инвесторам посоветовали сохранять трезвость ума

Lenta.ru15:00

Россиян призвали не паниковать при инвестировании

News.ru11:41

Банк России рекомендует розничным инвесторам сохранять трезвость ума

Экономика сегодня11:00

В ЦБ посоветовали выбирать коллективные инвестиции при волатильном рынке

Банки.ру11:55

В ЦБ РФ посоветовали играющим на бирже «не дергаться»

Красная весна16:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Футбол

«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Чемпионат 13:53
Общество

Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Интерфакс 13:32
Музыка

Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big исполнила на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой представит Россию на Евровидении.
РИА Новости 16:49
Политика

Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США

Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
REGNUM 13:16
Хоккей

Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
РИА Новости 16:32
Политика

Путин назвал Ходорковского «жуликом»

"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Городовой 03:46
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Единоборства

Глава UFC намекнул на возможность отмены боя Хабиба и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт намекнул на возможность отмены поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в связи со вспышкой коронавируса.
МК-Спорт 12:43
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Происшествия

В Москве подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции

В столице подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 12:37
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
Футбол

Чемпионат Германии может быть завершён досрочно

Как сообщает Express.de, Бундеслига может быть досрочно завершена из-за коронавируса.
Евро-футбол.ру 16:16
Общество

Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
ТАСС 16:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о коронавирусе в Дубае

Кудрявцева рассказала в Instagram, как в городе обстоят дела с коронавирусной инфекцией.
Аргументы недели 10:06
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
Футбол

Министр здравоохранения Мадейры рассказал о состоянии Роналду

Министр здравоохранения португальского острова Мадейра Педру Рамош сообщил, что у нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и членов его семьи нет симптомов китайского коронавируса COVID-19.
Чемпионат 16:41
Игры

Comanche выходит в ранний доступ Steam

Игромания.ру 11:43
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Здоровье

В Минздраве объявили о пандемии ожирения в РФ

Диетологи выявили отличия в рационах Путина, Трампа и Меркель По словам Тутельяна, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением, пишет Ura.ru.
Национальная служба новостей 16:27
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru 12:48
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Кино

Джонни Деппа показали в образе Джокера

Piter.tv 08:35
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
ТАСС 05:55
Хоккей

НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Газета.Ru 13:01
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Новые Известия 15:10
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 10:00
Энергетика

Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Газета.Ru 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное