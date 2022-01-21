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Замглавы ФНЭБ Гривач: ФРГ выплатит компенсацию за «Северный поток — 2» по решению суда

Если "Северный поток — 2" заблокируют по надуманным обстоятельствам, после судебных разбирательств немецкой стороне придется выплатить компенсации, заявил "Ленте.ру" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.
РИА Новости
Политического влияния на работу Федерального сетевого агентства Германии по сертификации "Северного потока - 2" нет.
ТАСС
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже проложили по дну Балтийского моря до Германии.
РИА Новости
В ноябре Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода.
Коммерсантъ

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