Если "Северный поток — 2" заблокируют по надуманным обстоятельствам, после судебных разбирательств немецкой стороне придется выплатить компенсации, заявил "Ленте.ру" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.
"Председатель комитета Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", — говорится в релизе.
«После тщательного рассмотрения Paramount Pictures и Skydance решили отложить даты выхода седьмой и восьмой частей фильмов "Миссия невыполнима" в ответ на задержки, обусловленные пандемией коронавируса»,— говорится в заявлении (цитата по Reuters).