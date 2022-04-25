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Замглавы ФНЭБ Гривач счел маловероятной остановку Россией поставок газа в Европу

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны.
Lenta.ru
Если поставки российского газа в Европу все-таки будут остановлены, то пострадают и Россия, и ЕС, считает Гривач.
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В Бундесбанке подсчитали, что немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году.
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Спустя некоторое время Еврокомиссия (ЕК) направила странам — членам Евросоюза письмо, в котором оценивается новая система оплаты за российский газ в рублях.
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В ФНЭБ считают, что Россия по своей инициативе не откажется от контрактов по экспорту газа в Европу
Газета.Ru12:21
Гривач: Россия, игнорируя агрессивные шаги ЕС, продолжает поставки газа четко в срок
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Замглавы ФНЭБ Гривач оценил вероятность остановки Россией поставок газа в Европу
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Эксперт дал оценку вероятности остановки Россией поставок газа в европейские страны
Ореанда-Новости11:44
Замглавы ФНЭБ Гривач счел маловероятной остановку Россией поставок газа в Европу
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