По версии ФСБ и СКР, подготовкой покушения на российского телеведущего занимались участники неонацистской запрещенной террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила», запрещена в РФ).
Владимир Путин предложил опустить ставку по льготной ипотеке до 9%. «Динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать "стройку" в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% -- мы ее не так давно установили -- до 9% годовых»,-- сказал Владимир Путин.
Американский полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в комментарии испанскому El Mundo обратил внимание, как Россия аккуратно действует в рамках специальной военной операции на Украине, что нехарактерно для стран Запада.
«Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказано в сообщении.