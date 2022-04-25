Владимир Путин предложил опустить ставку по льготной ипотеке до 9%. «Динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать "стройку" в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% -- мы ее не так давно установили -- до 9% годовых»,-- сказал Владимир Путин.