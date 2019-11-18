Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении. Об этом сообщил источник Daily Storm. Чиновник решил покинуть пост, после того как ему запретили комментировать работу ведомства.

с чего всё началось

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об отставке, сообщил Daily Storm со ссылкой на источник.

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