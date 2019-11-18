Общество
RT на русскомЗамглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил правозащитник, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
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с чего всё началось
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении. Об этом сообщил источник Daily Storm. Чиновник решил покинуть пост, после того как ему запретили комментировать работу ведомства.Daily Storm06:56
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