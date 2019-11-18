Общество

RT на русскомRT на русскомЗамглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил правозащитник, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
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Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении. Об этом сообщил источник Daily Storm. Чиновник решил покинуть пост, после того как ему запретили комментировать работу ведомства.
Daily Storm06:56

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В ОНК Москвы подтвердили, что замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об отставке

ТАСС12:41

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Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

РБК09:23

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RT на русском11:37

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Daily Storm11:52

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Газета.Ru10:42

Замдиректора ФСИН написал заявление об отставке

Интерфакс11:38
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