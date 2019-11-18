Общество
BFM.ruЗамглавы ФСИН Максименко уходит в отставку
Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
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с чего всё началось
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении. Об этом сообщил источник Daily Storm. Чиновник решил покинуть пост, после того как ему запретили комментировать работу ведомства.Daily Storm06:56
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