Общество
Мойка78Замглавы ФСИН подал в отставку после запрета давать комментарии СМИ
СМИ сообщают, что заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после запрета давать устные комментарии журналистам. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на источники. По их данным, Максименко сам написал заявление об отставке.
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с чего всё началось
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении. Об этом сообщил источник Daily Storm. Чиновник решил покинуть пост, после того как ему запретили комментировать работу ведомства.Daily Storm06:56
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