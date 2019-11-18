Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении. Об этом сообщил источник Daily Storm. Чиновник решил покинуть пост, после того как ему запретили комментировать работу ведомства.

с чего всё началось

СМИ сообщают, что заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку после запрета давать устные комментарии журналистам. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на источники. По их данным, Максименко сам написал заявление об отставке.

Замглавы ФСИН подал в отставку после запрета давать комментарии СМИ

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.

Шоу-бизнес Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.

Общество В России расширят программу субсидирования авиаперевозок в ДФО Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из регионов страны на 2020 год расширен на 25 маршрутов, до 176.