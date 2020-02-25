Общество

Газета.RuГазета.RuЗамглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Подполковник Качкин объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры

Замначальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку. А его отец назвал обвинения «клеветой» и «черной завистью», ведь вся недвижимость, по его словам, была заработана честным трудом.
НТВ02:59

Подробнее о событии

Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

Газета.Ru11:35

«Одна квартира в ипотеку». Замглавы воронежской ГИБДД ответил на претензии о 50 млн доходов

Вести Воронеж09:57

Замглавы воронежского ГИБДД объяснил 22 квартиры у его семьи

Взгляд.ру05:59

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

РИА Новости08:00

Российский полицейский объяснился за свои 22 квартиры

Lenta.ru07:04

Воронежский гаишник рассказал, откуда у его семьи недвижимость на 63 миллиона

МОЁ! Оnline Воронеж09:29

Подполковник Качкин объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры

НТВ02:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Экономика

Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
РБК 03:53
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:59
Армия и оружие

Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Известия вчера в 08:52
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об увеличении активности подводного флота России

Известия 12:44
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости 06:03
Здоровье

Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Пятый канал 14:49
Шоу-бизнес

От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители

От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
Lenta.ru 09:46
Авто

Volkswagen представил новый Polo для России

На российском рынке новое поколение Volkswagen Polo будет представлено в четырех вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive, сообщил "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 08:33
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Политика

В СНБО считают получивших российские паспорта на Донбассе

В СНБО Украины заявили, что считают всех получивших российские паспорта жителей ДНР и ЛНР, и на данный момент их число якобы составляет 156 тыс. человек.
Rusvesna.su 07:59
Шоу-бизнес

«На Валерию стала похожа»: смена имиджа резко состарила Виталину Цымбалюк-Романовскую

Скоро бегу за новым «весенним» окрашиванием🎨😴 - только в @lecolon_institute 😉 Павел, спасибо за талант🌸 Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 18 Фев 2020 в 10:01 PST Пианистка подстригла челку, выпрямила волосы, сделал яркий макияж и опубликовала фото в своем микроблоге в Instagram.
Popcornnews.ru 16:06
Гаджеты

Камеры последнего флагмана Samsung и iPhone 11 Pro Max сравнили

Ferra вчера в 10:23
Армия и оружие

В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ

США меняют калибр патронов из-за России По их мнению, новый российский патрон способен поразить противника в современном бронежилете, который неуязвим для боеприпасов калибра 9х39 мм, отмечает Газета.ru.
Национальная служба новостей вчера в 03:21
Наука

Разработан новый метод распознавания дальних землетрясений

Международная группа геофизиков из университета Пекина и германского Центра наук о Земле в Потсдаме разработала новый метод распознавания дальних землетрясений.
МонаВиста 09:21
Происшествия

В Сочи река унесла в море двух детей

Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.
Известия 13:54
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

Газета.Ru 04:05
Здоровье

Украина сможет проверить на коронавирус 900 человек — Скалецкая

Имеющихся на Украине тест-систем хватит для проверки 900 человек на коронавирус COVID-19, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая 25 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 14:24
Экономика

Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Известия 14:00
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Происшествия

В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
РИА Новости 14:15
Общество

Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса

Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
ТАСС 08:10
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
ТАСС 23 февраля в 18:41
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Общество

Генпрокуратура впервые обжаловала штраф по делу о неуважении к власти

Генеральная прокуратура впервые опротестовала штраф по делу о неуважении к власти, который суд назначил продавщице из Котласа, раскритиковавшей губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Новая газета 13:53
Гаджеты

«Умные» часы Apple смогут диагностировать инсульт

Apple и Johnson & Johnson пытаются выяснить, может ли технология отслеживания здоровья Apple помочь снизить риск возникновения инсульта благодаря более раннему обнаружению фибрилляции предсердий, которая является основной причиной инсульта в Соединенных Штатах.
3DNews 15:50
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

RuNews24.ru 03:01
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Shraibikus News 11:43
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:02
Армия и оружие

ВМС США пояснили заход эсминца в Чёрное море

Командование ВМС США пояснило заход ракетного эсминца УРО «Росс» (USS Ross) в акваторию Чёрного моря.
News.ru 23 февраля в 16:34
Общество

Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона

Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
РИА Новости 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное