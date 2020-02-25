Замначальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку. А его отец назвал обвинения «клеветой» и «черной завистью», ведь вся недвижимость, по его словам, была заработана честным трудом.

с чего всё началось

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.

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