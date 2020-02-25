Общество

Газета.RuГазета.RuЗамглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Читать в источнике
Комментировать469
с чего всё началось

Подполковник Качкин объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры

Замначальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку. А его отец назвал обвинения «клеветой» и «черной завистью», ведь вся недвижимость, по его словам, была заработана честным трудом.
НТВ02:59

Подробнее о событии

Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

Газета.Ru11:35

Подполковник Качкин объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры

НТВ02:59

Воронежский гаишник рассказал, откуда у его семьи недвижимость на 63 миллиона

МОЁ! Оnline Воронеж09:29

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

РИА Новости08:00

Российский полицейский объяснился за свои 22 квартиры

Lenta.ru07:04

Замглавы воронежского ГИБДД объяснил 22 квартиры у его семьи

Взгляд.ру05:59

«Одна квартира в ипотеку». Замглавы воронежской ГИБДД ответил на претензии о 50 млн доходов

Вести Воронеж09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Здоровье

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
Политика

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Газета.Ru 05:39
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

РИА Новости 06:28
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Происшествия

Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы

Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Вести.Ru 11:42
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
РБК 02:14
Происшествия

В Красноярске нашли второй труп со следами собачьих укусов

В Красноярске нашли второй труп за несколько дней со следами собачьих укусов.
Московский Комсомолец 00:55
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Экономика

В России могут закрыться три сахарных завода

По данным издания, в сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Российская газета 04:10
Общество

Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах

Известия 07:05
Единоборства

Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Юга.ру 00:47
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru вчера в 12:31
Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда 10:38
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru вчера в 10:54
Политика

Слуцкий назвал призывы в США к санкциям против России абсурдными

Призывы американских сенаторов-демократов к санкциям против России за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США абсурдны, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости 05:16
Технологии

США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле

Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
RuNews24.ru вчера в 03:53
Происшествия

Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве

Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Известия 09:55
Футбол

Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

News.ru 09:59
Футбол

«Ливерпуль» пропустил от «Вест Хэма» больше, чем в последних 11 матчах

Спорт-Экспресс вчера в 18:00
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Происшествия

Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Газета.Ru 10:35
Политика

Россия отпустила украинских моряков-браконьеров

Россия освободила украинских рыбаков, задержанных в середине февраля за незаконный лов рыбы в российской акватории Азовского моря.
BFM.ru 11:20
Общество

Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Газета.Ru 07:08
Общество

Меган Маркл и принц Гарри выходят из королевского дома с апреля

Принц Гарри и Меган Маркл наконец обнародовали планы своего выхода из королевской семьи на официальном сайте Sussex Royal, получив на это её высочайшее разрешение.
Э Вести 23 февраля в 05:20
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
VSE42.RU 04:11
Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
Lenta.ru вчера в 11:12
Экономика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное