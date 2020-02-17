Общество
ТАССЗамглавы ГУ МВД по Москве Плахих подал в отставку
"Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве - начальник полиции генерал-майор полиции Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии", - сказал собеседник агентства. Сергей Плахих родился 24 апреля 1963 года в городе Фрунзе.
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с чего всё началось
Генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию, рассказал РБК источник в главке. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к центральному аппарату МВД.РБК07:26
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