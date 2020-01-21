Происшествия
РБКЗамглавы Генштаба Арсланова обвинили в хищении 6,7 млрд руб
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в ходе рассмотрения жалобы на арест имущества генерала суде.
Читать в источнике
Оценить1035
с чего всё началось
Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.Интерфакс04:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Министерство обороны отозвало иск к замглавы Генштаба о хищении на 6,7 млрд рублей
Комсомольская правда05:09
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Игры
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal
На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
Политика
СФ рассмотрит Игоря Краснова на пост генпрокурора в среду
Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности обсудили на совместном заседании предложения президента по смене руководства надзорного ведомства.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняты обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Поклонники актеров Бреда Питта и Дженнифер Энистон отметили, что чувства между давно бывшими супругами явно потеплели.
Происшествия
В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС
В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Биатлон
Валерий Польховский: «Важно, где команда будет жить и тренироваться на ЧМ»
Жить наши собираются ниже стадиона, на высоте порядка 1000 метров.
Авто
Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне
Новый кроссовер Renault, замеченный в Барселоне, имеет футуристичный дизайн.
Футбол
Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство
Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.
Футбол
FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении
Федерация футбола Англии (FA) обвинила игроков "Манчестер Юнайтед" в неспортивном поведении в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
Армия и оружие
В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР
Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Политика
Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство.
Шоу-бизнес
Оззи Осборн рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона
Британский рок-музыкант впервые признался в том, что страдает болезнью Паркинсона.
Общество
Министр образования Украины отказалась рожать из-за низкой зарплаты
Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что не может позволить себе родить ребенка из-за низкой зарплаты.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Datsun объявляет о начале продаж в России обновленной версии седана Datsun on-DO.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Наука
Ученые нашли новую причину инфаркта
Исследование охватило почти шесть тысяч человек, переживших инфаркт с 2005 по 2015 год.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Политика
В Иране пообещали три миллиона долларов за голову Трампа
Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил три миллиона долларов тем, кто принесёт голову президента США Дональда Трампа.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Политика
Комитет Совфеда направил отзыв на проект о поправке к Конституции
Конституционный комитет Совета Федерации направил в Госдуму положительный отзыв на законопроект о поправке к Конституции, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Андрей Клишас.
Технологии