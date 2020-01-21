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Замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 21 января.
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Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.
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