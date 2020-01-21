Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.

с чего всё началось

Замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 21 января.

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Общество Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.

Политика Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Космос Построен «завод» для производства кислорода из лунной пыли В основе технологии получения кислорода из лунной пыли лежит метод электролиза расплавленной соли. чтобы началась химическая реакция – реголит смешивают с расплавленной солью хлорида кальция, нагретой до 950 °C. После этого электрический ток, подающийся на смесь, вытягивает кислород из пыли.

Шоу-бизнес Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.

Здоровье Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Происшествия Суд арестовал управляющего красноярским отделением Пенсионного фонда В Красноярске арестован управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Денис Майборода, в отношении которого расследуется уголовное дело об особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Происшествия Кончаловский заявил о пропаже сына Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.

Армия и оружие Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1» Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Политика Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Энергетика На Украине потребовали установить пошлину на импорт топлива из России Украинские производители нефтепродуктов "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились в правительство Украины с требованием установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%.