с чего всё началось

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Игры Обновление Wastelanders для Fallout 76 перенесли Генеральную уборку в Аппалачах проводили зря: крупнейшее обновление Wastelanders для Fallout 76 не выйдет осенью 2019 года, как изначально было обещано.

Армия и оружие Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.

Политика Путин признал деятелей кино «мягкой силой» России Президент России Владимир Путин приехал во ВГИК имени С.А. Герасимова, чтобы лично поздравить институт со 100-летием и устроить встречу с деятелями культуры.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Политика МИД России разъяснил инцидент с дипломатами США в Северодвинске Американцы были остановлены полицейским патрулем, им разъяснили режимный характер объекта (территории), после чего они отправились обратно в Северодвинск и далее в Москву.

Общество «Яндекс» предупредил о последствиях закона о значимых информресурах Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина сообщила, что изменения в акционерной структуре компании из-за законодательных инициатив приведут к тому, что компания перестанет развивать экспериментальные сервисы, пишет РБК.

Космос Китай сделал прорыв в создании ракеты для полетов на Луну В корпорации отметили, что помимо высоконадежных технологий управления полетом, применяемых в ракетах-носителях "Чанчжэн-5" и "Чанчжэн-7", производство новой ракеты будет отличаться передовыми технологиями изготовления и новыми материалами.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.