Общество
ИнтерфаксЗамглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.
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с чего всё началось
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.По данным источников издания, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.Интерфакс13:30
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