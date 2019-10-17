с чего всё началось

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Армия и оружие Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.

Политика Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.

Политика Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».

Хоккей НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов не пришел на свою пресс-конференцию в Москве В четверг, 17 октября, в Москве должна была пройти первая в России после победы в бою над Дастином Порье пресс-конференция звезды UFC Хабиба Нурмагомедова.

Единоборства Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

Политика Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.