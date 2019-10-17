Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЗамглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.
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с чего всё началось
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала
, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.По данным источников издания, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.
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