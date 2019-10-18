с чего всё началось

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.

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