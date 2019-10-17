с чего всё началось

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Авто В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.

Общество У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Шоу-бизнес Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.

Политика Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Политика РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Гаджеты Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11 Как сообщает ToDay News Ufa, обновить смартфоны смогут владельцы моделей Redmi K20, Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, а моделей телефонов Xiaomi Mi 8, Mi 9 SE, Mi Mix 2S, Mi Max 3 и Mi Mix 2. Выход обновления для «глобальной» версии состоится 16 октября.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».