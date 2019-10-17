Общество

Газета.RuГазета.RuЗамглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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с чего всё началось
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала
, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.По данным источников издания, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.
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