Общество

ИзвестияИзвестияЗамначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

Как стало известно РЕН ТВ, он проходит по так называемому делу «Воентелекома». По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках. В ближайшее время следствие собирается через суд отстранить Арсланова от должности.
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с чего всё началось
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала
, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.По данным источников издания, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.
Интерфаксвчера в 13:30

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Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Интерфаксвчера в 13:30

Заместителю начальника Генерального штаба вооруженных сил предъявлено обвинение в хищениях

Коммерсантъвчера в 14:25

Источник: замглавы Генштаба ВС РФ обвиняется в крупном мошенничестве

ТАССвчера в 14:15

СМИ узнали об обвинениях в мошенничестве против замглавы Генштаба

РБКвчера в 14:11

Главный связист российской армии слег в больницу после обвинений в мошенничестве

Lenta.ruвчера в 20:40

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

Известиявчера в 12:37

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 12:53
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Телеканал 360° вчера в 13:05
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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.
Аргументы недели 16 октября в 06:00
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
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National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия

В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Происшествия

В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

RT на русском вчера в 01:49
Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Происшествия

Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы

Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Политика

Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Футбол

«Ахмат» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс вчера в 09:56
Экономика

Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru вчера в 04:28
Политика

Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Известия 16 октября в 16:25
Спорт

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

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Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
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Футбол

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.
Чемпионат вчера в 14:07
Фигурное катание

Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 октября, увеличились на 2,9 млн баррелей — до 425,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 16 октября в 10:48
Происшествия

В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома

РИА Новости 02:18
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости вчера в 15:17
Экономика

Росстат: реальные доходы россиян выросли

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Политика

МИД направит ноту США из-за снятых с поезда американских дипломатов

В четверг, 17 октября, Министерство иностранных дел России направит посольству США ноту в связи с инцидентом с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Профиль вчера в 05:44
Общество

SEC попросила суд не рассматривать заявление Telegram

В электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк поступили новые документы, согласно которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу, а не удовлетворять ходатайство юристов Telegram с просьбой о переносе на более поздний срок запуска сети TON.
РБК 03:00
Экономика

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
РБК 01:04
Армия и оружие

Турция договорилась с США приостановить военную операцию в Сирии

Ruposters.ru 01:53
Происшествия

Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили

В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.
РБК 01:51
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