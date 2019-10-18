Общество
ИзвестияЗамначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
Как стало известно РЕН ТВ, он проходит по так называемому делу «Воентелекома». По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках. В ближайшее время следствие собирается через суд отстранить Арсланова от должности.
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с чего всё началось
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.По данным источников издания, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.Интерфаксвчера в 13:30
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