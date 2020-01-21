Замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 21 января.

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Политика Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.

Происшествия Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.

Шоу-бизнес Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Происшествия Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.

Политика Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Кино В сети появилась новая порция фото со съемок «Вечных» от Marvel На просторах интернета появилась очередная партия фотографий со съемок кинокомикса Marvel Studios «Вечные», на которых вновь запечатлены Кит Харингтон («Игра престолов») и Джемма Чан («Капитан Марвел»), очевидно, разыгрывающие любовный эпизод, а также впервые оказавшиеся в объективах фотографов Кумэйл Нанджиани («Любовь – болезнь») и юная Лия МакХью («Навстречу тьме»).