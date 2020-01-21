Происшествия
ИзвестияЗамглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 21 января.
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Общество
ВОЗ: следует ожидать распространения новой пневмонии не только в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время новых случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах.
Гаджеты
Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11 Pro
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Документ опубликован на сайте правовой информации. Автовладельцы смогут закрепить за собой "красивый" номер через сайт госуслуг.
Политика
Финансист Уильям Браудер утверждает, что швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по его задержанию
Как утверждает Браудер, они уже покинули Швейцарию. Комментариев со стороны России пока не последовало.
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Происшествия
Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области
Названа возможная причина пожара в частном жилом доме в Томской области.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Футбол
«Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что клуб сделал предложение «Тоттенхэм Хотспур» по трансферу полузащитника Кристиана Эриксена.
Общество
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в январе текущего года банк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории.
Происшествия
Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили
Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России
Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
Шоу-бизнес
Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде
Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Авто
Неизвестный кроссовер Renault засняли в Барселоне
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Происшествия
ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок
В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
Происшествия
Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального
Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Политика
Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина.
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств и коллекторов на территории России.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Кино
В сети появилась новая порция фото со съемок «Вечных» от Marvel
На просторах интернета появилась очередная партия фотографий со съемок кинокомикса Marvel Studios «Вечные», на которых вновь запечатлены Кит Харингтон («Игра престолов») и Джемма Чан («Капитан Марвел»), очевидно, разыгрывающие любовный эпизод, а также впервые оказавшиеся в объективах фотографов Кумэйл Нанджиани («Любовь – болезнь») и юная Лия МакХью («Навстречу тьме»).
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Рэпер Алексей Долматов, более известный под сценическим прозвищем Гуф, был задержан полицией в Абу-Даби.
Биатлон
Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.
Политика
Путин направил в Думу законопроект о поправке к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже направил в Государственную Думу проект закона о поправке к Конституции.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.