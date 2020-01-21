Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.

с чего всё началось

Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.). Ранее сообщалось, что генерал-полковник обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд руб. Сегодня, 21 января, рассматривается жалоба на арест имущества Халила Арсланова.

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

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