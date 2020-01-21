Происшествия
КоммерсантъЗамглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.). Ранее сообщалось, что генерал-полковник обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд руб. Сегодня, 21 января, рассматривается жалоба на арест имущества Халила Арсланова.
Читать в источнике
Оценить1104
с чего всё началось
Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.Интерфакс04:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Министерство обороны отозвало иск к замглавы Генштаба о хищении на 6,7 млрд рублей
Комсомольская правда05:09
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Энергетика
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
Футбол
Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» ответил на вопросы болельщиков по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, о котором было объявлено сегодня, 21 января.
Здоровье
В Минздраве России назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Распространяющийся в Китае коронавирус является одной из биологических угроз населению, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Политика
В России сменится министр просвещения
Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Общество
Россиян предупредили об опасном украинском психокульте
Миссионерский отдел Челябинской епархии предупредил местных жителей о вовлечении детей в опасный украинский психокульт, исповедующий «учение АллатРа».
Политика
Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Футбол
Представитель Джано: есть несколько вариантов в Европе и России
С красно-белыми хавбек завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016 / 2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
Шоу-бизнес
В день рождения Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
На вечеринке по случаю своего дня рождения Анастасия Волочкова в отсутствие своего возлюбленного объявила о предстоящей свадьбе.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
Здоровье
Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса
Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV на ранней стадии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Политика
Медведев после отставки отписался в Instagram от правительства РФ
Экс-премьер России Дмитрий Медведев после отставки отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram.