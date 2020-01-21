Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗамглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.). Ранее сообщалось, что генерал-полковник обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд руб. Сегодня, 21 января, рассматривается жалоба на арест имущества Халила Арсланова.
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Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.
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Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба ВС Арсланову о компенсации ущерба

ТАСС06:11

Министерство обороны отозвало иск к замглавы Генштаба о хищении на 6,7 млрд рублей

Комсомольская правда05:09

Суд признал законным арест недвижимости семьи замглавы Генштаба ВС РФ

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Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

RT на русском06:07

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Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Коммерсантъ05:23
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Российский генерал «хапнул» более $100 миллионов

Вести.UZ10:04
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
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«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

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В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru 00:20
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Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
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В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
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По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
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Представитель Джано: есть несколько вариантов в Европе и России

С красно-белыми хавбек завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016 / 2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
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В день рождения Волочкова объявила о предстоящей свадьбе

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Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam перед выходом Half-Life: Alyx

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«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

РИА Новости 11:38
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Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса

Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV на ранней стадии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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В Подмосковье девочка убежала от преследователя

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Медведев после отставки отписался в Instagram от правительства РФ

Экс-премьер России Дмитрий Медведев после отставки отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram.
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У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

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