Происшествия
ИзвестияЗамглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 21 января.
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Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.Интерфакс04:35
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Министерство обороны отозвало иск к замглавы Генштаба о хищении на 6,7 млрд рублей
Комсомольская правда05:09
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