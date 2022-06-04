Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке для iDNES.cz написал, что заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в республике.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.
В Минобороны РФ пока не сообщают, по каким именно объектам был нанесен удар, в то время как жители Одессы подчеркивают, что одна из ракет могла попасть в нефтехранилище, используемое Вооруженными силами Украины, что косвенно подтверждается клубами густого черного дыма над эпицентром взрыва.