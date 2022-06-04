Будьте в Плюсе

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о продолжении интеграции региона с Россией

Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза и отказ признавать выданные в регионе российские паспорта, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
РИА Новости
Стремоусов заявлял, что в Херсонской области количество желающих получить гражданство составляет порядка 80 процентов.
РИА Новости
По данным военно-гражданской администрации региона, озвученным 1 июня, более 600 херсонцев обратились в центр оформления российских паспортов с 30 мая.
РИА Новости
Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.
Известия

Подробнее о событии

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о продолжении интеграции региона с Россией
Lenta.ru01:01
Замглавы Херсонской области Стремоусов: регион продолжит интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Запада
Радио Sputnik00:57
Стремоусов: Херсонская область продолжит интеграцию в РФ, несмотря на позицию ЕС
Газета.Ru00:30
Стремоусов: Херсонская область будет интегрироваться в РФ, несмотря на ЕС
Pravda.Ru00:53
Стремоусов: Херсонская область продолжит интеграцию с Россией
Общественная служба новостей00:40
Власти Херсонской области заявили о неизменности курса на интеграцию в РФ
Известия00:54
Замглавы Херсонской области Стремоусов: регион продолжит интеграцию с Россией
РИА Новости00:25

Интересное

Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада на фоне ситуации на Украине

Ситуация на Украине продемонстрировала изоляцию Запада от остального мира, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
RT на русском22:38

Минобороны РФ впервые показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине

Минобороны РФ впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе специальной военной операции на Украине.
ТАСС22:04

Spiegel: ЕС ждет ценовой шок из-за нефтяного эмбарго, а РФ найдет новых клиентов в Азии

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций, основной мерой которого стало частичное эмбарго на поставки нефти из России.
Lenta.ru00:05

Ремастер Spider-Man выйдет на ПК 12 августа 2022 года

Напомним, что игра про Майлза Моралеса вышла на PS4 и PS5 и разошлась тиражом более 33 миллионов копий.
Пепелац Ньюсвчера в 04:43

Юрист Старожильцева сообщила о дополнительной ежемесячной денежной выплате героям России

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что ряду россиян полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Lenta.ru22:38

Депутат бундестага Быстронь: слова Киссинджера говорят об изменении позиции США по Украине

Депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке для iDNES.cz написал, что заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в республике.
Lenta.ru21:17

Аналитик Коган назвал главным инструментом влияния Китая на США американские гособлигации

Коган раскрыл главный инструмент влияния Китая на США и назвал им американские гособлигации.
Lenta.ru22:13

Советник-посланник Проскуряков заявил о вреде санкций Канады против РФ для жизни канадцев

Советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков прокомментировал санкционную политику Оттавы против Москвы.
Lenta.ru00:20

Обозреватель iROZHLAS Дворжак назвал хамством ответ Арестовича на призывы Европы о мире

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.
РИА Новости22:32

ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Одессе и Львовской области

В Минобороны РФ пока не сообщают, по каким именно объектам был нанесен удар, в то время как жители Одессы подчеркивают, что одна из ракет могла попасть в нефтехранилище, используемое Вооруженными силами Украины, что косвенно подтверждается клубами густого черного дыма над эпицентром взрыва.
ИнфоСМИ01:19