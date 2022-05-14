РИА НовостиЗамглавы МИД Грушко: Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянамЕсли страны Евросоюза ограничат выдачу виз российским гражданам, Россия будет реагировать соответсвующим образом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.РИА НовостиВ конце апреля Еврокомиссия сообщила газете «Известия», что отдельные страны Евросоюза могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз российским гражданам.РБКВ апреле Польша выступила за запрет на выдачу виз ЕС для россиян в рамках нового пакета санкций, за исключением гуманитарных виз.Говорит Москва«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНародные новостиИА Красная ВеснаТурДомРБКФАНПрофильФорпост Северо-ЗападКомсомольская правдаПодробнее о событииМИД предупредил ЕС об ответе в случае ограничения выдачи виз россиянамИзвестия08:06Замглавы МИД Грушко: Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянамРИА Новости07:00Самое цитируемоеЗамглавы МИД РФ Грушко пообещал ответные меры в случае ограничения ЕС выдачи виз россиянамLenta.ru07:40Грушко: Москва найдёт способ ответить на ужесточение ЕС правил выдачи виз россиянамRT на русском07:17МИД России пообещал отреагировать в случае ограничения Евросоюзом выдачи виз россиянамКомсомольская правда07:20Грушко заявил о готовности России ответить в случае ограничения ЕС выдачи виз россиянамГазета.Ru07:34В МИД России пообещали ответить в случае ограничения Евросоюзом выдачи виз россиянамТАСС07:15Показать ещёОценить295Поделиться