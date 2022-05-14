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Замглавы МИД Грушко: Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам

Если страны Евросоюза ограничат выдачу виз российским гражданам, Россия будет реагировать соответсвующим образом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости
В конце апреля Еврокомиссия сообщила газете «Известия», что отдельные страны Евросоюза могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз российским гражданам.
РБК
В апреле Польша выступила за запрет на выдачу виз ЕС для россиян в рамках нового пакета санкций, за исключением гуманитарных виз.
Говорит Москва
«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Lenta.ru

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МИД предупредил ЕС об ответе в случае ограничения выдачи виз россиянам
Известия08:06
Замглавы МИД Грушко: Москва отреагирует, если ЕС ограничит выдачу виз россиянам
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