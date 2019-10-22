Политика
Вести.RuЗамглавы МИД РФ рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время, уверен замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. По его словам, работа на этом направлении ведется и "в ближайшее время все будет хорошо".
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Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо.
— Михаил Богданов, российский дипломатРБК 16:30
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Авто
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