Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо.

Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время, уверен замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. По его словам, работа на этом направлении ведется и "в ближайшее время все будет хорошо".

Замглавы МИД РФ рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет

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