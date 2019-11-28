Политика

Газета.RuГазета.RuЗамглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". Дипломат написала заявление об увольнении на имя премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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с чего всё началось
"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook
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РИА Новости07:50

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Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении

РИА Новости07:50

Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении

ТАСС08:22

Елена Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

РБК10:01

Замглавы МИД Украины написала заявление об увольнении

Известия08:56

Замглавы МИД Украины ушла в отставку

Национальная служба новостей09:34

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Газета.Ru07:58

Курировавшая суды с Россией замглавы МИД Украины уходит в отставку

Rambler News Service08:08
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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