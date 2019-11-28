с чего всё началось

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". Дипломат написала заявление об увольнении на имя премьер-министра страны Алексея Гончарука.

Общество 31 декабря предлагают сделать выходным Группа депутатов от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму РФ законопроект, в котором они предлагают проводить ротацию выходных таким образом, чтобы 31 декабря оставался нерабочим.

Политика Россия и Украина обсудили претензии по газу Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.

Космос В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.

Политика Опрос показал отношение белорусов к России Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Происшествия Тягач врезался в самолет в аэропорту Воронежа В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.