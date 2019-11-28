Политика
Газета.RuЗамглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". Дипломат написала заявление об увольнении на имя премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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с чего всё началось
"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.РИА Новости07:50
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Общество
31 декабря предлагают сделать выходным
Группа депутатов от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму РФ законопроект, в котором они предлагают проводить ротацию выходных таким образом, чтобы 31 декабря оставался нерабочим.
Политика
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В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
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Общая задолженность по выплате заработной платы Украиной в октябре 2019 года выросла на 9,5%, Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Общество
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Общество
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Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
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Опрос показал отношение белорусов к России
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Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Общество
Ростов признан одним из худших городов России по качеству жизни
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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Шоу-бизнес
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Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Шоу-бизнес
Павел Табаков рассказал, как снимаются откровенные сцены
Павел Табаков рассказал, как в кино снимаются откровенные сцены. Актеру не раз приходилось принимать участие в таких кадрах.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах.
Культура
Полку врагов России прибыло. ТВ сурово осудило бандеровку Ротару, русофобку Ветлицкую и широко известного в узких кругах поэта Орлушу
Орлуша провинился в том, что дал интервью украинскому порталу, где тоже порусофобствовал от всей души и признался в изначально отвратительном отношении к Путину.
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянке ампутировали обе руки
Политика
Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире
На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутатами была одобрена резолюция, объявляющая климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию.
Происшествия
Тягач врезался в самолет в аэропорту Воронежа
В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Недвижимость
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации
На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.