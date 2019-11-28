с чего всё началось

Заместитель главы украинского МИДа по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом она сообщила в своём Facebook. В сообщении Зеркаль поблагодарила всех, с кем ей довелось работать за пять лет службы на посту замминистра.

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Происшествия Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.

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Политика Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.

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