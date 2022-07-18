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Замглавы МИД Вершинин: Россия в 2022 году планирует экспортировать 37 миллионов тонн зерна

Россия рассчитывает, что в этом году экспортирует на коммерческой основе 37 млн тонн зерна, а в следующем - 50 млн тонн.
ТАСС
«Ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 млн т», — цитирует РИА Новости Вершинина.
RT на русском
13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по ситуации с украинским зерном.
Коммерсантъ
Немногим ранее Сергей Вершинин провел переговоры с замгенсеком ООН по вопросам оказания гуманитарной помощи Мартином Гриффитсом.
ТК Звезда

Подробнее о событии

МИД: Россия надеется экспортировать 37 млн тонн зерна в 2022 году
RT на русском19:05
Замглавы МИД Вершинин: Россия в 2022 году планирует экспортировать 37 миллионов тонн зерна
РИА Новости17:10
Экспорт российского зерна в 2022 году достигнет 37 млн тонн
Комсомольская правда18:27
Россия рассчитывает на экспорт 37 млн тонн зерна в 2022 году
Московский Комсомолец18:02
Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия надеется экспортировать 37 млн тонн зерна в 2022 году
Известия17:38
Замглавы МИД России: экспорт российского зерна может составить 37 млн тонн в 2022 году
ТАСС17:20
МИД РФ: Россия в 2022 году экспортирует 37 миллионов тонн зерна
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