РИА НовостиЗамглавы МИД Вершинин: Россия в 2022 году планирует экспортировать 37 миллионов тонн зернаРоссия рассчитывает, что в этом году экспортирует на коммерческой основе 37 млн тонн зерна, а в следующем - 50 млн тонн.ТАСС«Ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 млн т», — цитирует РИА Новости Вершинина.RT на русском13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по ситуации с украинским зерном.КоммерсантъНемногим ранее Сергей Вершинин провел переговоры с замгенсеком ООН по вопросам оказания гуманитарной помощи Мартином Гриффитсом.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°ПрофильЭкономика сегодняФАНТК ЗвездаКомсомольская правдаLive24Подробнее о событииМИД: Россия надеется экспортировать 37 млн тонн зерна в 2022 годуRT на русском19:05Замглавы МИД Вершинин: Россия в 2022 году планирует экспортировать 37 миллионов тонн зернаРИА Новости17:10Экспорт российского зерна в 2022 году достигнет 37 млн тоннКомсомольская правда18:27Россия рассчитывает на экспорт 37 млн тонн зерна в 2022 годуМосковский Комсомолец18:02Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия надеется экспортировать 37 млн тонн зерна в 2022 годуИзвестия17:38Замглавы МИД России: экспорт российского зерна может составить 37 млн тонн в 2022 годуТАСС17:20МИД РФ: Россия в 2022 году экспортирует 37 миллионов тонн зернаТК Звезда18:29Показать ещёОценить3Поделиться