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РИА Новости
РИА Новости

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.В источнике
Сергей Рябковроссийский дипломат
Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать.
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Коммерсантъ

«Это все ультимативные приемы»

Коммерсантъ07:41
РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБК06:06
Телеканал 360°

Шансы на продление договора СНВ-3 оценили в России

Телеканал 360°06:44
RT на русском

Рябков прокомментировал заявления Биллингсли по ДСНВ

RT на русском05:36
Lenta.ru

Россия отказалась идти на ультиматум США

Lenta.ru05:04
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАСС05:36
РИА Новости

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

РИА Новости07:26

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
1,9K

Российские музыканты поддержат концертом протестующих в Белоруссии

В концерте примут участие Дмитрий Спирин с группой «Тараканы», Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», «Машина времени» с Андреем Макаревичем, Роман Луговых и «Ромарио», а также группы «Рабфак», «Яуза», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие.
Газета Культура07:10
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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ФРГ не стала комментировать данные о попытке соглашения с США по «Северному потоку—2»

По их данным, правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток 2», выразив готовность финансировать строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Известия09:27
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Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Лукашенко

В ходе заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе на повестку будет вынесен вопрос о распространении санкций на президента Белоруссии Александра Лукашенко как на главное ответственное лицо за нарушения в Белоруссии.
Известия06:09

Apple запускает новую гарантию в России

Стоит отметить, что с наличием AppleCare+ пользователь получает два года гарантии, у него льготные тарифы на ремонт и возможность получить обслуживание в любом магазине компании Apple по всему миру.
Megaobzor.com08:55
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Павлюченко заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне РПЛ

Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко, играющий в настоящее время за "Знамя" из Ногинска заявил, что в свои 38 лет ощущает себя на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru06:01

Глава алтайского Минприроды досрочно ушел в отставку

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина с 21 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
Компания09:00
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Британские военные ведут авиаразведку близ российских границ

Ранее представитель главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской рассказал, что в районе Чёрного моря, в частности, близ Крыма, участилось появление воздушных кораблей иностранных ВВС.
Ореанда-Новостивчера в 09:13
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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