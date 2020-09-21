Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
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Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.В источнике
Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать.
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