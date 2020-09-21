Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Смотрите также
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
Фильм «После. Глава 2» возглавил российский кинопрокат на выходных
Начались российско-армянские военные учения «Кавказ-2020»
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда
Гулявшая голой по Раменскому женщина оказалась телеведущей
Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели
Вокалистка Little Big ответила на комментарии о своей внешности
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Онищенко предупредил о главной опасности четырехдневной рабочей недели
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством
Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.В источнике
Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать.
С чего всё началось
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.
Коммерсантъвчера в 12:01
Подробнее о событии