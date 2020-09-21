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РИА Новости
РИА Новости

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.В источнике
Сергей Рябковроссийский дипломат
Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать.
С чего всё началось
Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли о требованиях Вашингтона к Москве в сфере контроля над вооружениями Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности.
Коммерсантъвчера в 12:01
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Коммерсантъ

«Это все ультимативные приемы»

Коммерсантъ07:41
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАСС05:36
Lenta.ru

Россия отказалась идти на ультиматум США

Lenta.ru05:04
РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБК06:06
РИА Новости

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

РИА Новости07:26
RT на русском

В МИД России прокомментировали участие Китая в переговорах по ДСНВ

RT на русском05:57
Интерфакс

Сенатор назвал неприемлемыми ультиматумы США при обсуждении продления ДСНВ

Интерфаксвчера в 14:40

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду
Ведомости07:47
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Бывший муж Поклонской ответил на ее слова о «счастливом разводе»

Бывший муж Натальи Поклонской Иван Соловьев отреагировал на ее слова о разводе - в интервью Собчак Поклонская заявила, что быстрое расставание с мужем, с которым после свадьбы они прожили меньше года, ее осчастливило: "Я очень счастлива".
Московский Комсомолец07:34

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Фокин: мир в Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года

21 сентября заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске в эфире "Украинского радио" Витольд Фокин выразил мнение, что мир на Донбассе может быть достигнут до конца 2020 года, но при наличии определенных условий.
Капитал страны07:49

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В Свердловской области разрешили работу аквапарков, цирков и букмекерских контор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ограничения по работе аквапарков, цирков, аттракционов, игровых площадок, букмекерских контор, приостановленной из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС07:34
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Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новости04:32
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