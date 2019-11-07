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РИА НовостиРИА НовостиЗамглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
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Сергей Рябков
Президент США приглашён Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом.
— Сергей Рябков, российский дипломатRT на русском 01:09

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