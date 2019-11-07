Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву

Приглашение Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией "восприняли в Вашингтоне с интересом". По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, там Трамп сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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Сергей Рябков
Президент США приглашён Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом.
— Сергей Рябков, российский дипломатRT на русском 01:09

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