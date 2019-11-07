Политика
Газета.RuВ МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Москву
Приглашение Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией "восприняли в Вашингтоне с интересом". По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, там Трамп сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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Президент США приглашён Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом.
— Сергей Рябков, российский дипломатRT на русском 01:09
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Происшествия
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RT на русском 03:57
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Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение
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Интернет
В WhatsApp изменились настройки приватности
В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
РИА Новости 01:10
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Кино
Джеймс Дин снимется в кино через 64 года после своей смерти
Актер Джеймс Дин, трагически погибший в 1955 году в возрасте 24 лет, сыграет одну из главных ролей в новом фильме о войне во Вьетнаме "В поисках Джека" (Finding Jack).
ИА InterMedia 01:09
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
Происшествия
Россиянин избил врача за сообщение о смерти родственника
В Томской области Следственный комитет России (СКР) начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти.
Lenta.ru 03:53
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Минздрав скорректировал медицинские критерии рождения ребенка. Первый – роды прошли на 22-ой неделе беременности и позже.
ToDay News Ufa вчера в 22:45
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании не менее 10 родственников аль-Багдади
Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что турецкие силы безопасности задержали множество родственников главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Московский Комсомолец 04:09
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
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Музыка
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Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
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Спорт
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На стадионе «Казань Арена» подписали соглашения между Ак Барс Банком и стадионом «Казань Арена» о долгосрочном стратегическом партнёрстве.
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Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
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РИА Новости вчера в 07:17
Наука
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Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
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Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29