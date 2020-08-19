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REGNUM
REGNUM

Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

Виталий Шулика Мвд.рф Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.
РБКвчера в 14:34
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Стало известно, кто в руководстве МВД заработал в прошлом году больше всех

Комсомольская правда19:31
Газета.Ru

Назван самый богатый силовик РФ

Газета.Ru18:58
REGNUM

Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

REGNUM17:26
Lenta.ru

Назван самый богатый силовик России

Lenta.ru18:06
РИА Новости

Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком

РИА Новости17:46
URA.Ru

Заместитель Колокольцева оказался самым богатым силовиком

URA.Ru18:21
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

РБКвчера в 14:34

Разведка США решила, что Ухань скрывал от Пекина масштабы коронавируса

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, скрывали от центрального руководства масштабы эпидемии, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей властей США.
Газета.Ru01:31
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Байкал включили в список озёр с выраженным ростом температуры воды

Пресс-служба фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» сообщила о включении Байкала в список озёр с выраженным ростом поверхностной температуры воды.
News.ruвчера в 11:23

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

Накануне официальные посредники Одесской епархии Украинской православной церкви оказали поддержку 12-летнему мальчику по имени Максим Ткачук, которому не разрешили принимать участие в отборочном туре детского музыкального конкурса «Евровидение» по причине того, что он выступал на мероприятиях, «организованных государством-агрессором».
Территория новостейвчера в 11:28
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему «Родину-мать» уродской

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин раскритиковал в беседе с телеканалом "360" высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским".
РИА Новости20:48
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