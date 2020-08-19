Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

Виталий Шулика Мвд.рф Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн рублей.