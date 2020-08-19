Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком
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Виталий Шулика Мвд.рф Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн рублей.В источнике
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Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД
Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.
РБКвчера в 14:34
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