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REGNUM
REGNUM

Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

Виталий Шулика Мвд.рф Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.
РБКвчера в 14:34
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Комсомольская правда

Стало известно, кто в руководстве МВД заработал в прошлом году больше всех

Комсомольская правда19:31
REGNUM

Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

REGNUM17:26
URA.Ru

Заместитель Колокольцева оказался самым богатым силовиком

URA.Ru18:21
Lenta.ru

Назван самый богатый силовик России

Lenta.ru18:06
РИА Новости

Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком

РИА Новости17:46
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Назван самый богатый силовик РФ

Газета.Ru18:58
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

РБКвчера в 14:34

Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
РИА Новости04:44
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Премьер-министр Литвы поддержал требование новых выборов в Белоруссии

Требование провести в Белоруссии новые выборы президента полностью поддерживаются Литвой, заверил на встрече премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис скрывающуюся в Вильнюсе Светлану Тихановскую, соответствующий текст 20 августа опубликован на странице чиновника в Facebook.
ИА Красная Весна05:28
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Минздрав отказался от тестирования водителей на хронический алкоголизм

Ранее Минздрав представил поправки к приказу о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, в которых ввел новый обязательный тест на хронический алкоголизм.
Planet Today03:52
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Цена на золото продолжает снижаться после выхода протокола ФРС США

Цена на золото в четверг утром опускается на 1%, комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США из протокола июльской встречи о планах по мерам поддержки экономики продолжают сдерживать стоимость металла, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ02:04
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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