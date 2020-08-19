Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком
Виталий Шулика Мвд.рф Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн рублей.В источнике
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Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД
Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.
РБКвчера в 14:34
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