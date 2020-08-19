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РИА Новости
РИА Новости

Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком

В 2018 году Шулика задекларировал чуть более четырех миллионов рублей. Как отмечает РБК, у Шулики самые большие доходы за предыдущий год среди руководства российских силовых ведомств. Виталия Шулику назначили на пост замглавы МВД в декабре 2017 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.
РБКвчера в 14:34
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РИА Новости

Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком

РИА Новости17:46
Газета.Ru

Назван самый богатый силовик РФ

Газета.Ru18:58
Lenta.ru

Назван самый богатый силовик России

Lenta.ru18:06
Комсомольская правда

Стало известно, кто в руководстве МВД заработал в прошлом году больше всех

Комсомольская правда19:31
REGNUM

Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком

REGNUM17:26
News.ru

Назван самый богатый силовик России

News.ruвчера в 16:36
РБК

Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД

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