Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком

Комсомольская правда 6

В 2018 году Шулика задекларировал чуть более четырех миллионов рублей. Как отмечает РБК, у Шулики самые большие доходы за предыдущий год среди руководства российских силовых ведомств. Виталия Шулику назначили на пост замглавы МВД в декабре 2017 года.