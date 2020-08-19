Замглавы МВД России оказался самым обеспеченным силовиком
В 2018 году Шулика задекларировал чуть более четырех миллионов рублей. Как отмечает РБК, у Шулики самые большие доходы за предыдущий год среди руководства российских силовых ведомств. Виталия Шулику назначили на пост замглавы МВД в декабре 2017 года.В источнике
С чего всё началось
Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД
Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика — он заработал 26,7 млн руб. Это следует из деклараций чиновников, сведения из которых были опубликованы в среду на сайтах МВД, ФСБ, ФСО, СВР, Следственного комитета и Росгвардии.
РБКвчера в 14:34
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