РИА НовостиЗамглавы МВД Украины Енин: Нацполиция предотвратила теракт против руководства страныНациональная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны.Lenta.ru"Тогда сотрудникам полиции удалось задержать членов преступной группы, в частности, одного чеченца", - приводятся слова источник в Telegram-канале издания.РИА Новости"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", — заявил замминистра.Pravda.RuПо словам Енина, в органах Нацполиции созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналLife.ruМолваЦарьградФАНPravda.RuНовый ДеньНародные новостиКомсомольская правдаАбзацНациональная служба новостейВечерняя МоскваРамблерГазета.RuИзвестияПодробнее о событииНацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страныPravda.Ruвчера в 10:11Замглавы МВД Украины Енин: Нацполиция предотвратила теракт против руководства страныРИА Новостивчера в 09:58Самое цитируемоеВ Нацполиции сообщили о предотвращении теракта против руководства УкраиныРБКвчера в 10:38В МВД Украины заявили, что Нацполиция предотвратила теракт против руководства страныГазета.Ruвчера в 10:20МВД Украины сообщило о предотвращенном теракте против руководства страныКомсомольская правдавчера в 10:17В МВД Украины заявили о предотвращении теракта против руководства страныТАССвчера в 11:16Замглавы МВД Украины Енин заявил о предотвращении теракта против руководства страныLenta.ruвчера в 09:58Показать ещёОценить2,1KПоделиться