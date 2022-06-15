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Замглавы МВД Украины Енин: Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны.
Lenta.ru
"Тогда сотрудникам полиции удалось задержать членов преступной группы, в частности, одного чеченца", - приводятся слова источник в Telegram-канале издания.
РИА Новости
"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", — заявил замминистра.
Pravda.Ru
По словам Енина, в органах Нацполиции созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек.
РИА Новости

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Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны
Pravda.Ruвчера в 10:11
Замглавы МВД Украины Енин: Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны
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