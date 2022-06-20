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Замминистра экономики ФРГ Кришер заявил, что крупные потребители согласились экономить газ

В Германии придумали новый способ пополнить запасы газа к следующей зиме на фоне сокращения поставок от российского «Газпрома».
Lenta.ru
Несколько крупных промышленных потребителей согласились экономить, чтобы разместить дополнительные объемы в хранилищах, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления замминистра экономики ФРГ Оливера Кришера.
Lenta.ru
Конкретная схема проведения аукциона пока обсуждается.
Lenta.ru
К 1 октября ФРГ намерена довести уровень запасов в хранилищах до 80%, к 1 ноября — до 90%.
ФАН

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Власти Германии заявили о готовности крупных потребителей экономить газ
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