Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».