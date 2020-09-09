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РИА Новости
РИА Новости

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".В источнике
С чего всё началось
В СК отметили,
что Тихонов "попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".
Интерфакс09:13
Подробнее о событии
РИА Новости

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

РИА Новости06:13
Интерфакс

СК попросил арестовать замминистра энергетики Тихонова

Интерфакс09:13
РБК

СК попросил арестовать замглавы Минэнерго Тихонова

РБК09:33
ТАСС

СК просит арестовать замминистра энергетики Тихонова по делу о хищении

ТАСС09:00
Московский Комсомолец

Задержание замглавы Минэнерго Тихонова связали с хитрой схемой

Московский Комсомолец11:44
Коммерсантъ

Замминистра энергетики подготовили к Басманному суду

Коммерсантъ07:07
RT на русском

СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову

RT на русском06:05

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Газета.Ru05:22

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51

Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за кокаин

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян, выступавший за петербургский "СКА-1946", дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости08:56