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РИА Новости
РИА Новости

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".В источнике
С чего всё началось
В СК отметили,
что Тихонов "попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".
Интерфакс09:13
Подробнее о событии
Интерфакс

СК попросил арестовать замминистра энергетики Тихонова

Интерфакс09:13
Znak.com

СКР предъявил обвинение замминистра энергетики России по делу о хищении ₽630 млн

Znak.com06:18
ТАСС

СК просит арестовать замминистра энергетики Тихонова по делу о хищении

ТАСС09:00
РИА Новости

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

РИА Новости06:13
Коммерсантъ

Замминистра энергетики подготовили к Басманному суду

Коммерсантъ07:07
RT на русском

СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову

RT на русском06:05
РБК

СК попросил арестовать замглавы Минэнерго Тихонова

РБК09:33

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
RT на русском10:04
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Лукашенко заявил, что взял в руки автомат, чтобы показать, что не трус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что вышел из вертолета с автоматом в руках во время протестов 23 августа, чтобы продемонстрировать, что не является трусом.
ТАСС05:29
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Химики синтезировали светящееся вещество с необычными свойствами

Химики из Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО вместе с российскими коллегами исследовали осаждение цианурата меламина, представляющего собой удобное модельное соединение с системой водородных связей.
Индикатор05:12

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством

Соседка историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, которая слышала их ссору перед убийством, полагает, что ученый избил девушку.
Интерфакс08:24
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