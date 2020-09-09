Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
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Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".В источнике
Указанные лица задержаны. Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики РФ. При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы.
С чего всё началось
О предъявлении обвинения фигурантам уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сегодня сообщила
официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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