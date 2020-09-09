Рябков объяснил уход ФРГ от сотрудничества с Россией по Навальному

Отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции против России за ситуацию с Навальным, Рябков заявил, что рестрикции «вполне возможны», но это не повод что-то менять в подходе Москвы, который «абсолютно логичен и объясним».