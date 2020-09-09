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РИА Новости
РИА Новости

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".В источнике
Светлана Петренко
Указанные лица задержаны. Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики РФ. При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы.
С чего всё началось
О предъявлении обвинения фигурантам уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сегодня сообщила
 официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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