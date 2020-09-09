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РИА Новости
РИА Новости

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".В источнике
С чего всё началось
О предъявлении обвинения фигурантам уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сегодня сообщила
 официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Коммерсантъ07:07
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REGNUM

Замглавы Минэнерго обвинили в хищении более 600 млн рублей

REGNUM07:43
Znak.com

СКР предъявил обвинение замминистра энергетики России по делу о хищении ₽630 млн

Znak.com06:18
РИА Новости

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

РИА Новости06:13
Коммерсантъ

Замминистра энергетики подготовили к Басманному суду

Коммерсантъ07:07
RT на русском

СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Тихонову

RT на русском06:05
РБК

Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 млн руб

РБК06:16
ТАСС

Минэнерго окажет максимальное содействие в расследовании дела замминистра Тихонова

ТАСС06:51

Forbes считает, что новое вооружение Японии заставит Россию нервничать

По мнению военного эксперта, слова которого приводит издание Forbes, после того, как F-35 японских Военно-воздушных сил получат на вооружение новые ракеты, они смогут «заставить нервничать Москву и Пекин».
Военное дело06:44
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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