Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении 603 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Украдены средства, выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".В источнике
С чего всё началось
О предъявлении обвинения фигурантам уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сегодня сообщила
официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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