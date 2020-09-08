Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Также о задержании чиновника сообщили источники ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса
Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, доставленный во вторник в Следственный комитет, задержан после допроса по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 12:02
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