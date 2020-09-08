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Ведомости
Ведомости

Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Также о задержании чиновника сообщили источники ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, доставленный во вторник в Следственный комитет, задержан после допроса по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 12:02
Подробнее о событии
Lenta.ru

Сотрудников ФСБ отказались пустить в квартиру болеющего COVID-19 чиновника

Lenta.ru02:43
ТАСС

Уголовные дела в отношении высокопоставленных российских чиновников

ТАССвчера в 13:16
URA.Ru

Перед задержанием замглавы энергетики РФ его должность сократили

URA.Ru23:16
Коммерсантъ

Утилизацию опасных объектов решили пока оставить без госкорпорации, но с фондами

Коммерсантъ18:18
Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
Московский Комсомолец

Бывший красноярский вице-губернатор задержан по подозрению в мошенничестве

Московский Комсомолец01:50
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:58

Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ruвчера в 10:50
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Малышева назвала Россию островом свободы после прилета из США

Островом свободы на фоне других стран, вводящих ограничения из-за коронавируса, назвала Россию телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, 8 сентября в разговоре с ведущими Первого канала.
ИА Красная Весна01:30
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Более половины водителей в России пытаются снизить расходы на топливо

Специалисты Национального агентства финансовых исследований провело опрос среди всего 1,5 тыс. водителей и выяснили, что более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо.
SpeedMe23:19
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