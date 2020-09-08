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Ведомости
Ведомости

Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Также о задержании чиновника сообщили источники ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, доставленный во вторник в Следственный комитет, задержан после допроса по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс12:02
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Интерфакс13:30
ТАСС

Уголовные дела в отношении высокопоставленных российских чиновников

ТАСС13:16
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:58
Газета.Ru

Замминистра энергетики Тихонов задержан по делу о крупном мошенничестве

Газета.Ru11:52
Коммерсантъ

Чем известен Анатолий Тихонов

Коммерсантъ12:37
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 8 сентября. Лукашенко пообщался с прессой, Ефремову дали 8 лет, задержан замминистра энергетики РФ

URA.Ru13:00
Комсомольская правда

Замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве

Комсомольская правда11:52

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получение взятки от нарушителя правил дорожного движения.
Lenta.ru13:44
5

Эрдоган оценил объем запасов газа на новом месторождении в Черном море

Анкара, 8 сентября 2020, 04:05 — REGNUM Месторождение природного газа «Сакарья», обнаруженное Турцией в Черном море, является вторым по величине источником голубого топлива, открытым в этом году в мире, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.
REGNUM21:05

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
19

Геннадий Орлов выступил против натурализации Жиго для сборной России

В текущем розыгрыше Тинькофф РПЛ московский «Спартак» является на данный момент лидером в турнирной таблице, опережая действующего чемпиона страны в лице санкт-петербургского «Зенита» на один балл.
Честный рейтинг букмекеров13:30

Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости14:17

«Атлетико» сделал предложение Суаресу

Испанский футбольный клуб "Атлетико" заинтересован в услугах нападающего каталонской "Барселоны" Луиса Суареса По данным информационного издания ESPN, руководство "матрасников" сделало предложение "сине-гранатовым" по трансферу уругвайца.
Честный рейтинг букмекеров14:23

Уголовное дело возбудили после избиения школьницы под Воронежем

Следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), сообщили в пресс-центре регионального СКР во вторник, 8 сентября.
Kursk.com14:20
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
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