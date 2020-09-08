Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Ведомости
Ведомости

Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, доставленный во вторник в Следственный комитет, задержан после допроса по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс12:02
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве

Комсомольская правда11:52
Газета.Ru

Замминистра энергетики Тихонов задержан по делу о крупном мошенничестве

Газета.Ru11:52
URA.Ru

Следователи задержали замминистра энергетики России

URA.Ru11:57
Коммерсантъ

Чем известен Анатолий Тихонов

Коммерсантъ12:37
РБК

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова задержали после допроса

РБК12:05
ТАСС

Замминистра энергетики задержали по подозрению в мошенничестве

ТАСС11:45
Lenta.ru

Замглавы Минэнерго задержали после обысков ФСБ

Lenta.ru11:48

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
34

Мир предупредили о новой пандемии

Здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире, вызвав новую «глобальную пандемию», пишет Bloomberg co ссылкой на ООН.
Lenta.ru11:10