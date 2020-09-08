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Ведомости
Ведомости

Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Также о задержании чиновника сообщили источники ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, доставленный во вторник в Следственный комитет, задержан после допроса по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 12:02
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

«Пытался все подмять»: за что задержали замминистра энергетики Тихонова

Московский Комсомолецвчера в 16:11
Комсомольская правда

Чем известен замминистра энергетики Анатолий Тихонов, задержанный по делу о хищении из бюджета

Комсомольская правдавчера в 14:50
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:58
Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
ТАСС

Уголовные дела в отношении высокопоставленных российских чиновников

ТАССвчера в 13:16
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 8 сентября. Лукашенко пообщался с прессой, Ефремову дали 8 лет, задержан замминистра энергетики РФ

URA.Ruвчера в 13:00
Коммерсантъ

Как СКР и ФСБ взяли заместителя Александра Новака, подозреваемого в хищениях

Коммерсантъвчера в 15:49

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
Ведомостивчера в 00:29
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Мэр и шеф полиции Рочестера отказались уходить в отставку из-за негра

Рочестер, США, 7 сентября 2020, 04:40 — REGNUM Мэр американского Рочестера (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и глава городской полиции Ларон Синглтери отказались уходить в отставку на фоне уличных протестов, вызванных смертью негра после задержания полицейскими.
REGNUM6 сентября в 21:40

Пропавшие ранее члены КС Родненков и Кравцов рассказали о случившемся

Пропавшие ранее члены координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов в ходе пресс-конфренции, которую транслировало "Радио Свобода" рассказали, что с ними произошло.
Газета.Ruвчера в 15:31
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, по данным источников, находится в Мозырском пограничном отряде в Гомельской области.
Общественная служба новостейвчера в 11:23
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Саакашвили намерен вернуться к власти в Грузии мирным путем

"Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти", — заявил бывший грузинский лидер в ходе своего выступления.
ПолитРоссиявчера в 18:42
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